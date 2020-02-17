Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент США выразил озабоченность по поводу насилия в Идлибе и поблагодарил президента Турции за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы, - информировали в Белом доме. - Президент Трамп выразил желание, чтобы Россия прекратила поддерживать преступления режима [президента США Башара] Асада и выступила за политическое разрешение конфликта".

Трамп в разговоре также заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию.

"Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что продолжение внешнего вмешательства в Ливию только усугубит ситуацию", - отметил Дир.