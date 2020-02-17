{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

Для выхода граждан были открыты два гуманитарных коридора в Мизнаре на западе Алеппо и Маджирзе в городе Саракиб

ТАСС, 17 февраля. Сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом говорится в распространенном в понедельник агентством SANA коммюнике вооруженных сил республики.

"Наши доблестные военнослужащие в результате тщательно проведенных операций положили конец кошмару, который творили на протяжении нескольких лет экстремистские группировки, и освободили мирное население, которое удерживалось в качестве заложников", - подчеркивается в документе.

В нем указывается, что для выхода граждан были открыты два гуманитарных коридора в Мизнаре на западе Алеппо и Маджирзе в городе Саракиб (провинция Идлиб). "Сирийская арабская армия после одержанных побед заявляет о решимости продолжать выполнение своей священной миссии по освобождению страны от банд террористов", - подчеркивается в коммюнике.

Ранее агентство SANA сообщило, что правительственные силы освободили около 30 населенных пунктов в провинции Алеппо, бандформирования прекратили сопротивление и покинули свои форпосты, отступив к турецкой границе. Среди освобожденных поселков - Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, микрорайоны Лирамун, Кафр-Хамра, Джамият-Киликия и другие, которые находились под контролем вооруженных группировок с 2012 года.

Военная операции в Алеппо и соседней провинции Идлиб началась 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. Помимо разгрома бандформирований на подступах к Алеппо, сирийская армия вернула под контроль свыше 50% территории провинции Идлиб. От террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо, которое связывают сирийскую столицу с промышленными центрами на севере страны.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: в Китае могут перенести сессии законодательного и консультативного органов
Китайские власти также предложили ввести полный запрет на торговлю в стране дикими животными, которые считаются возможным источником распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС