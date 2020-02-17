Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

ТАСС, 17 февраля. Сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом говорится в распространенном в понедельник агентством SANA коммюнике вооруженных сил республики.

"Наши доблестные военнослужащие в результате тщательно проведенных операций положили конец кошмару, который творили на протяжении нескольких лет экстремистские группировки, и освободили мирное население, которое удерживалось в качестве заложников", - подчеркивается в документе.

В нем указывается, что для выхода граждан были открыты два гуманитарных коридора в Мизнаре на западе Алеппо и Маджирзе в городе Саракиб (провинция Идлиб). "Сирийская арабская армия после одержанных побед заявляет о решимости продолжать выполнение своей священной миссии по освобождению страны от банд террористов", - подчеркивается в коммюнике.

Ранее агентство SANA сообщило, что правительственные силы освободили около 30 населенных пунктов в провинции Алеппо, бандформирования прекратили сопротивление и покинули свои форпосты, отступив к турецкой границе. Среди освобожденных поселков - Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, микрорайоны Лирамун, Кафр-Хамра, Джамият-Киликия и другие, которые находились под контролем вооруженных группировок с 2012 года.

Военная операции в Алеппо и соседней провинции Идлиб началась 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. Помимо разгрома бандформирований на подступах к Алеппо, сирийская армия вернула под контроль свыше 50% территории провинции Идлиб. От террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо, которое связывают сирийскую столицу с промышленными центрами на севере страны.