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МИД Китая: США фактически стали крупнейшим шпионом в мире и "империей хакеров"

В дипведомстве заявили, что прослушка Вашингтона уже "достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела"

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и "империей хакеров". Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG.

"Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", - сказал дипломат.

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