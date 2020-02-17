Глава МИД Италии: Европе не следует уклоняться от диалога о моратории на размещение РСМД

РИМ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что Европе не следует уклоняться от диалога по вопросу о введении моратория на развертывание на европейской территории ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил в понедельник в интервью ТАСС в преддверии встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Италии в формате "2+2", которая состоится в Риме 18 февраля.

Глава МИД Италии: Рим всегда стремился быть мостом между Россией и Западом

"Мы считаем необходимым поддерживать содержательный диалог с Москвой по темам обеспечения безопасности и стабильности. Необходимо избежать новой гонки вооружений. Мы достаточно обеспокоены развертыванием ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе. Если в письме президента РФ Владимира Путина предлагается дискуссия по этим темам, полагаю, что Европе не следует уклоняться от такого диалога", - сказал Ди Майо.

Итальянский министр подчеркнул, что РФ является важнейшей страной для поддержания стратегического баланса сил. "В целом Италия поддерживает любой механизм по контролю над вооружениями и любые прозрачные меры, которые с этим связаны. Кризис Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу международный режим по контролю над вооружениями, который НАТО защищает и, по возможности, укрепляет", - указал итальянский министр.

В сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю.

Единственным из лидеров стран НАТО, кто отреагировал на предложение Путина, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.