Партия Зеленского потребовала усилить ответственность за оскорбления военнослужащих

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде потребовала усилить ответственность за оскорбления в адрес украинских военнослужащих. Об этом в понедельник в ходе согласительного совета в парламенте заявил глава партии и первый заместитель ее фракции в Раде Александр Корниенко.

"Есть такое предложение для обсуждения - усилить ответственность за обиды и поклеп в адрес военнослужащих, то есть прописать это отдельным пунктом <...> Никто не имеет права их обижать, независимо от статуса нынешнего или прошлого этого человека и независимо от того, как он себя позиционирует", - сказал Корниенко, комментируя скандальную запись в Facebook бывшего помощника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который назвал "ублюдками" военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на выборах главы государства за Владимира Зеленского.

Корниенко напомнил, что заявление Бирюкова - это не первая попытка оппонентов Зеленского осуществить нападки в адрес тех, кто его поддержал на выборах. "Если год назад наши оппоненты "декоммунизировали" определенным образом в социальных сетях три четверти избирателей [поддержавших на выборах Зеленского], то сейчас есть адресное - в сторону военнослужащих - обращение, которое я не хочу цитировать, но которое все слышали", - отметил Корниенко.

Запись Бирюкова появилась после того, как в рамках Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент выступил с предложением совместного патрулирования границы с Россией в Донбассе с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе. Она вызвала широкое обсуждение в украинских СМИ, в том числе на телевидении и в социальных сетях. Позднее пост Бирюкова был удален.