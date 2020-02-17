Медведчук обвинил Гончарука в дезинформации Зеленского и общества

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в попытке ввести в заблуждение президента Владимира Зеленского и украинское общество своими заявлениями о снижении тарифов на отопление. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ОПЗЖ.

Медведчук напомнил о словах Гончарука, произнесенных в конце января на совещании у Зеленского, о снижении тарифов на услуги теплоснабжения. По словам премьера, "за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5% - 35% меньше в зависимости от города и региона. "Однако уже середина февраля, а обещанного снижения тарифов как не было, так и нет", - заявил глава политсовета ОПЗЖ.

Медведчук приводит данные Госстата Украины, согласно которым за декабрь 2019 года тарифы на отопление действительно были снижены, но всего на 2,3%, а не на обещанные Гончаруком 5% - 35%. При этом, как показывает Госстат, в январе 2020 года тарифы на услуги теплоснабжения выросли на 1,7%, а на природный газ для населения повысились на 10,7%.

"Соответственно, президент [Зеленский] в очередной раз пребывает в уверенности, что тарифы на услуги ЖКХ снижены чуть ли не на треть, а на самом деле они растут, - отмечает политик. - Таким образом, премьером Гончаруком и руководством "Нафтогаза" осуществляется политика последовательного дезинформирования президента страны и всего украинского общества".

Медведчук напомнил, что управляемая "Нафтогазом" госкомпания "Укргаздобыча", на которую приходится 71% добычи газа в стране, снизила в 2019 году добычу еще на 4%. "Последствия собственного неумения управлять газовой отраслью кабмин перекладывает на простых украинцев в виде непомерно завышенных тарифов", - констатировал Медведчук.