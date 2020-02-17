В ДНР новые инициативы Зеленского по границе назвали попыткой заболтать минские соглашения

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским новые инициативы по совместному патрулированию участка границы с Россией являются попыткой заболтать минские соглашения. С таким заявлением выступил в понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Данные заявления Зеленского выдают известные методы нынешних украинских политиков: увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Возьмем предложение о "совместном патрулировании". Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с ДНР и ЛНР правовые аспекты особого статуса Донбасса. А, согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений, внеочередные местные выборы - это политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования".

"Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта, то есть поэтапно выполнять со своей стороны все пункты минских соглашений", - подчеркнул Пушилин.

В субботу на пресс-конференции в рамках украинского ланча в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность организации патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, такое патрулирование могло бы осуществляться в период подготовки и проведения местным выборов в регионе.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.