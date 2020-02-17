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75-летие Победы

Украинская оппозиция предложила отправить делегацию Рады на парад Победы в Москву

Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович пояснил, что Украина должна быть представлена в качестве гостя на параде, так как разделяет этот праздник

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник в ходе согласительного совета в украинском парламенте заявил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Приближается великая дата - 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию на парад Победы в Москве", - предложил он. Рабинович пояснил, что Украина должна быть представлена в качестве гостя на параде, так как разделяет этот праздник.

"Наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять вместе", - подчеркнул депутат.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве.

Теги
УкраинаРоссия75-летие Победы
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