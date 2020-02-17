СМИ: все украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы

ГААГА, 17 февраля. /ТАСС/. Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании дела MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила в понедельник газета NRC Next.

По данным издания, "речь идет в том числе о двух прокурорах, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины". "Прокурор Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, лишилась работы, - пишет газета. - Ее коллега Олег Пересада по-прежнему вовлечен в расследование, но больше не может называться прокурором. Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины". Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года.

В ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины, начавшейся в конце прошлого года в рамках борьбы с коррупцией, из 1339 прокуроров больше половины - 710 человек - были уволены.

По данным NRC Next, данная ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Однако увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами. "Никто не знает дело, которое мы вели на протяжении пяти лет", - отметил он.

Самолет Boeing 777 Malaysia Airlines потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.