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В ЛНР заявили, что данные Зеленского по обмену пленными не соответствуют действительности

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева призвала президента Украины ознакомиться с реальными списками на обмен

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского ставят под сомнение возможность реализации процесса обмена удерживаемыми лицами. Об этом в понедельник на брифинге в Луганскинформцентре заявила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Ранее, в ходе состоявшейся в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, Зеленский заявил, что представители Украины "практически договорились" о проведении нового обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что республики Донбасса якобы готовы передать украинской стороне 200 человек.

"Цифры, которые он заявляет на Мюнхенской конференции, не соответствуют действительности. Сначала это заявляется в районе 200 человек, потом - в районе 240 человек" - отметила Кобцева.

"Просто такие заявления первого лица государства ставят под сомнения вообще возможность реализации данного вопроса (обмена удерживаемыми лицами). Потому что информация, заявленная первым руководителем государства, не соответствует действительности", - подчеркнула представитель ЛНР.

Она призвала президента Украины ознакомиться с реальными списками на обмен, которые представители Киева обсуждают с представителями ЛНР и ДНР.

Ранее Кобцева сообщала, что участники гуманитарной подгруппы контактной группы на состоявшемся 29 января 2020 года заседании в Минске договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а 12 февраля участники гуманитарной подгруппы обсудили юридические аспекты вопроса поиска без вести пропавших лиц.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское". Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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