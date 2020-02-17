Киев допускает, что расшифровка самописцев сбитого в Иране лайнера состоится на Украине

"Те исследования, которые были сделаны на территории Украины, позволяют нам сказать, что это [расшифровка] при определенных условиях может произойти и на территории Украины", - заявил он, не назвав при этом, какие условия имеются в виду.

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Расшифровка черных ящиков сбитого 8 января вблизи Тегерана пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" может произойти на Украине "при определенных условиях". Об этом в понедельник журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Данилов признал, что не может сообщить, когда начнется процесс расшифровки, "потому что должны быть прописаны все технологические пошаговые действия всех специалистов, которые будут этим вопросом заниматься". Он также пояснил, что определенным препятствием для расшифровки ящиков является то, что они повреждены.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что в связи с повреждением ящиков к процедуре их изучения привлечены специалисты из разных стран. "Ящики повреждены. Всего несколько наций имеют специалистов, которые могут нам помочь, с ними со всеми установлен контакт. Мы делаем так, чтобы осторожно получить полную информацию о том, что случилось с нашим самолетом", - заверил глава МИД.

В этом контексте он выразил удовлетворение сотрудничеством с Тегераном, отметив, что Киев наблюдает "достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной как на техническом уровне, так и в самом расследовании". В то же время Пристайко признал, что "все пять стран [которые участвуют в расследовании авиакатастрофы] считают, что время исчерпывается, и мы должны двигаться быстрее".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.