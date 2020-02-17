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В Киеве считают, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать соседние страны

Такие инвестиции требуются для преодоления технологического отставания от Белоруссии и Словакии, отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украине потребуется $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, представляя в понедельник подготовленную правительством стратегию обеспечения экономического роста путем наращивания инвестиций.

Он сравнил степень износа основных фондов на Украине и в некоторых граничащих с ней странах. "У соседей: Словакия - 35%, Белоруссия - 38%, Молдавия - 42%. Украина - 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет", - цитирует министра украинское издание "Экономическая правда". "Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции", - подчеркивает Милованов.

"С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели, - заявил министр экономики Украины. - [Отрасли] агро и IT (информационные технологии - прим. ТАСС) начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь [страны] не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", - пояснил он.

Описывая состояние дел в украинской экономике, Милованов сказал: "Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное - это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий". "Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", - заявил украинский министр.

Теги
БелоруссияУкраинаСловакия
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