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Белоруссия планирует запретить использование пластиковой посуды в сфере общепита

Соответствующий проект постановления уже разработан

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Запрет на использование всех видов пластиковой посуды в заведениях общественного питания планируют ввести в Белоруссии к 2023 году. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

"Одномоментный запрет на одноразовую пластиковую посуду не предполагается: будет поэтапный переход, чтобы отрасли и бизнес подготовились. С 1 января 2021 года планируется запретить только некоторые виды такой посуды. Предприятиям будет дан определенный срок на то, чтобы они перестроили свое производство. Полный запрет пока предполагается с 2023 года", - приводит агентство слова заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Корбута.

Ожидается, что уже с 1 января 2021 года будет установлен запрет на применение и продажу в кафе и ресторанах пластиковой посуды из списка, составленного Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующий проект постановления уже разработан. Согласно предварительным данным, в перечень войдут контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки, частично или полностью изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

"Потребность в одноразовой посуде в Белоруссии в год составляет 200 млн единиц. Из них примерно 70 млн - стаканчики, 23 млн - ложки, 20 млн - вилки, 19 млн - ножи, остальное - другие виды посуды", - отметил Корбут.

На долю полимерных отходов в Белоруссии приходится 280 тыс. тонн в год, что составляет примерно 25 кг на одного гражданина страны. В 2019 году было собрано всего 35% от всего объема образования полимерных отходов. В январе 2020 года постановлением Совета Министров была повышена плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды, что привело к подорожанию продукции в пластиковой таре.

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