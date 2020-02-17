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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Иран и Ирак создают совместный комитет по расследованию убийства Сулеймани

Его создание, по данным агентства IRNA, согласовали на встрече генпрокурора Ирана и заместителя генпрокурора, замглавы Минюста Ирака

ТЕГЕРАН, 17 февраля. /ТАСС/. Судебные власти Ирана и Ирака подтвердили намерение создать совместный комитет по расследованию обстоятельств убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

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Как сообщает в понедельник агентство IRNA, создание комитета было согласовано на встрече генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери и заместителя генерального прокурора, замглавы Минюста Ирака Дари Джабера Фархуда.

3 января в результате удара ВВС США в Багдаде были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Кроме того, парламент Ирака принял решение о выводе из страны иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск.

Теги
ИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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