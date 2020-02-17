Иран и Ирак создают совместный комитет по расследованию убийства Сулеймани

Как сообщает в понедельник агентство IRNA, создание комитета было согласовано на встрече генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери и заместителя генерального прокурора, замглавы Минюста Ирака Дари Джабера Фархуда.

3 января в результате удара ВВС США в Багдаде были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Кроме того, парламент Ирака принял решение о выводе из страны иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск.