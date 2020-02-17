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Кризис в Сирии
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Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

Они продолжатся утром 18 февраля

АНКАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве. Об этом сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел Турции.

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"Наша (смешанная - прим. МИД Турции) делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом встретилась сегодня в Москве со своими коллегами, в ходе чего обсуждалась ситуация в Идлибе. Наша делегация подчеркнула необходимость быстрого снижения напряженности на местах, а также предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Идлибе. Обсуждались меры, которые могут быть приняты для полного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках сочинского меморандума. Переговоры возобновятся завтра утром", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

По данным ведомства, стороны также обсудили способы полной имплементации сочинских договоренностей по Идлибу.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери.

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СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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