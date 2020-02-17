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Армия Хафтара утверждает, что контрабанда оружия в Ливию контролируется странами ЕС

В Ливийской национальной армия утверждают, что страны Европы досконально знают пути переброски наемников на ливийскую территорию

ТАСС, 17 февраля. Контрабанда оружия и пути переправки наемников в Ливию контролируются европейскими государствами. С таким утверждением выступила в понедельник Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Процессы контрабанды оружия в Ливию находятся под контролем европейцев", - цитирует выдержки из заявления ЛНА телеканал Sky News Arabia. В ЛНА утверждают, что страны Европы "досконально знают пути доставки оружия и переброски наемников на ливийскую территорию".

В заявлении ЛНА также отмечается, что Европейский союз "решил выступить по этому вопросу именно сейчас, так как опасается прибытия боевиков [террористических группировок из Ливии] на европейскую землю".

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза согласовали создание новой военно-морской миссии по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. По его словам, невозможно достичь прекращения огня в Ливии, если в страну продолжает поступать оружие.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА.

Теги
Ливия
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Евросоюз запускает ливийскую миссию по контролю за оружием
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