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Переговоры о перемирии в Ливии

Миссия ЕС по контролю над оружейным эмбарго против Ливии может заработать к концу марта

Главы МИД 27 стран Евросоюза в понедельник согласовали ее создание

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Новая миссия Евросоюза по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии может заработать к концу марта. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Я надеюсь, что новая миссия начнет свою работу к концу марта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Главы МИД 27 стран ЕС согласовали в понедельник создание новой военно-морской миссии по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. Вместе с этим министры приняли решение завершить операцию "София" по спасению мигрантов в Средиземном море.

Теги
ЛивияБоррель, ЖозепПереговоры о перемирии в Ливии
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