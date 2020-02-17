Миссия ЕС по контролю над оружейным эмбарго против Ливии может заработать к концу марта

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Новая миссия Евросоюза по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии может заработать к концу марта. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Я надеюсь, что новая миссия начнет свою работу к концу марта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Главы МИД 27 стран ЕС согласовали в понедельник создание новой военно-морской миссии по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. Вместе с этим министры приняли решение завершить операцию "София" по спасению мигрантов в Средиземном море.