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Военный переворот в Судане
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Власти Судана хотят судить экс-президента аль-Башира на родине

Этот вопрос сейчас обсуждается с находящейся в Хартуме делегацией Международного уголовного суда, сообщил министр культуры и информации Судана Фейсал Салех

КАИР, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Судана намерены судить экс-президента страны Омара аль-Башира у себя на родине. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, сообщил в понедельник министр культуры и информации Фейсал Салех.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с находящейся в Хартуме делегацией Международного уголовного суда (МУС). "Мы обсудим с представителями МУС идею проведения суда над аль-Баширом в Судане", - сказал он, не исключив при этом возможность экстрадиции бывшего президента в Гаагу. "Бывший президент будет либо передан МУС, либо будет организован специальный суд [по преступлениям в Дарфуре], либо это может быть совместный суд", - добавил он.

В понедельник в Хартум прибыла делегация МУС для обсуждения вопроса о выдаче аль-Башира международному правосудию.

11 февраля суданские власти договорились с повстанцами в Джубе о передаче МУС обвиняемых в преступлениях в Дарфуре. В соответствии с договоренностями по механизмам осуществления справедливости в Дарфуре те, в отношении кого МУС выдал ордера на арест, должны предстать перед ним. Кроме того, должен быть создан специальный суд по преступлениям в Дарфуре, который займется расследованием дел, связанных с уголовными преступлениями в Дарфуре, в том числе находящихся в ведении МУС.

При этом имя экс-президента пока официально не называется. По некоторым данным, управляющий Суверенный совет уже согласился экстрадировать в Гаагу бывшего главу МВД Ахмеда Мухаммеда Харуна и лидера проправительственных вооруженных формирований из арабизированных племен Дарфура "джанджавид" Али Мухаммеда Али Абдель-Рахмана, известного как Али Кушейб, которые, как считают в МУС, несут прямую уголовную ответственность за преступления против человечности и военные преступления в Дарфуре в период с 2003 по 2004 годы.

Война в Дарфуре

Гражданская война в Дарфуре началась в 2003 году, когда две вооруженных группировки - Освободительное движение Судана и Движение за справедливость и равенство - восстали против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. По данным ООН, конфликт унес жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн человек стали беженцами.

В 2009 и 2010 годах Международный уголовный суд выдал два ордера на арест действующего тогда президента Омара аль-Башира, обвинив его в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его подозревают в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава в период с 2003 по 2008 годы. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два - по военным преступлениям.

11 апреля прошлого года в Судане был совершен военный переворот, и армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране аль-Башира. Сразу после этого военные власти заявили, что не собираются выдавать экс-президента суду в Гааге и будут судить его на родине.

Теги
Башир, Омар, аль-СуданВоенный переворот в Судане
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