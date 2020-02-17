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МИД Украины выразил протест России после задержания украинских браконьеров в Азовском море

Украинская сторона потребовала предоставить информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и освободить украинских рыбаков

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием российскими пограничниками четверых украинцев за незаконный вылов рыбы в Азовском море. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Украинская сторона потребовала предоставить ей исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания рыболовного судна и его экипажа, а также освободить рыбаков, судно и вернуть рыболовный инвентарь.

15 февраля пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщила, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно. На борту находились четверо граждан Украины без документов, удостоверяющих личности. Капитан не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания судна в ходе проверки был обнаружен улов 290 экземпляров камбалы-калкан. Все члены экипажа признали факт незаконного вылова рыбы. Керченский городской суд 16 февраля арестовал четверых украинцев на 10 суток. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении.

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