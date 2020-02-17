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Албания получит более €1 млрд для восстановления после землетрясения

В Брюсселе состоялась международная донорская конференция

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Участники международной донорской конференции в Брюсселе собрали более €1 млрд помощи Албании для преодоления последствий землетрясения, которое произошло в стране в ноябре прошлого года. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшей в Брюсселе конференции.

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"Хорошие новости для народа Албании - мы превысили наш целевой показатель для восстановления Албании и достигли €1,15 млрд, в том числе и взнос Евросоюза в размере €400 млн", - сказала она.

В понедельник в Брюсселе состоялась международная донорская конференция для Албании, в которой приняли участие страны-члены ЕС, государства Западных Балкан, а также международные организации, включая ООН и Всемирный банк.

Теги
АлбанияФон дер Ляйен, Урсула
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