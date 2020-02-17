Пелоси призвала ЕС не допустить доминирования Huawei в информационной сфере

ТАСС, 17 февраля. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о недопустимости доминирования китайской компании Huawei в информационный сфере, в частности, в развитии нового поколения связи 5G. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По ее словам, Huawei представляет угрозу для западных стран. "Если позволить Huawei главенствовать в сфере телекоммуникаций, это будет то же самое, что приставить к каждому человеку полицейского", - отметила она в интервью после встречи с представителями Европейского союза.

"Информационные потоки <...> не должны находиться под властью авторитарного подхода к ним", - добавила Пелоси.

Bloomberg отмечает, что Вашингтон и Брюссель не могут договориться о мерах, которые следует принять в отношении Huawei. США требуют введения полного запрета на деятельность компании, в то время как страны ЕС стремятся урегулировать с Huawei вопросы безопасности в обмен на доступ к самой быстрой и дешевой сети 5G.

29 января Еврокомиссия опубликовала дорожную карту по созданию систем 5G в странах Евросоюза, в которой говорилось, что ЕС ограничит иностранным компаниям доступ к участию в их создании из соображений национальной безопасности. Фактически речь идет о создании юридической базы для ограничения доступа к работе по созданию европейской системы 5G для таких компаний, как Huawei.

15 мая прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В Huawei заявляли, что осуществляют коммерческую деятельность в рамках закона.