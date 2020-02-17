БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик призвал к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Об этом он заявил, обращаясь к парламенту республики в понедельник. Трансляция заседания ведется в прямом эфире национальной телерадиостанцией Республики Сербской РТРС.

Додик начал свое обращение по-английски, заявив: "Прощай, Босния и Герцеговина. Добро пожаловать, exit ("выход" - прим. ТАСС) Республики Сербской". "Я считаю, что тема выхода должна стать ключевой темой сегодняшнего заседания", - отметил политик, указав, что "Конституционный суд Боснии и Герцеговины своим решением о сельхозземлях зашел слишком далеко". Додик считает, что Дейтонские соглашения 1995 года о статусе БиГ перестали соблюдаться, а Босния и Герцеговина пытается уничтожить сербскую идентичность Республики Сербской.

Ранее Додик подчеркивал, что Республика Сербская "встала на путь выхода из состава БиГ и этот путь необратим". До этого политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне после того, как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия "государственным переворотом". В этой связи сербские депутаты на экстренном совещании приняли решение добиваться нового закона о Конституционном суде и требовать сокращения влияния иностранцев в этом институте (в настоящий момент трое из девяти судей КС - иностранцы).

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).