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Дело Александра Винника
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Парижский суд постановил оставить россиянина Винника под стражей

По утверждению судей, такая мера необходима для того, чтобы "сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками"

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей россиянина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве. Такое решение принято в понедельник вечером по итогам заседания французского суда в связи с апелляцией защиты Винника.

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По утверждению судей, такая мера необходима для того, чтобы "сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками". Защита Винника подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда оставить его под стражей.

"Мы считаем, что это заранее согласованное решение, принятое по окончании заседания. Это, к сожалению, история дела Александра Винника, которая складывается из серии предопределенных решений. Мы не можем считать этот трибунал независимым и беспристрастным", - рассказала адвокат Зоя Константопулу, подчеркнув, что заседание, по ее мнению, проводилось лишь ради видимости проведения заседания.

Теги
Винников, Александр АроновичРоссияФранцияДело Александра Винника
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