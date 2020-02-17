Лондон намерен строить будущие отношения с ЕС лишь на условиях равноправия

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания намерена строить свои будущие отношения с ЕС лишь на условиях равноправия сторон. Об этом заявил в понедельник представитель британского премьера на переговорах по Brexit, а также торговых переговорах с Евросоюзом Дэвид Фрост. Выдержки из выступления Фроста в Брюссельском свободном университете распространила канцелярия главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

"Если ЕС действительно хочет построить с нами прочные и долгосрочные отношения в этой крайне непростой области, как нам говорят наши друзья в Еврокомиссии и 27 странах сообщества, то единственный возможный подход - это строить их на условиях равенства сторон", - подчеркнул Фрост.

По его словам, Лондон не может принять предлагаемых Брюсселем условий будущего взаимодействия, предполагающих, что ЕС будет следить за тем, чтобы Великобритания обеспечивала "равные правила игры" для компаний и работников из Соединенного Королевства и Евросоюза. Британский переговорщик подчеркнул, что возможность устанавливать собственные законы, не ориентируясь на правила и предписания ЕС, имеет ключевое значение для Лондона, который не отступит от этой позиции и не будет также продлевать срок действия переходного периода после Brexit, если переговоры не удастся завершить в намеченный срок.

"Как бы вы чувствовали себя, если бы Соединенное Королевство потребовало, чтобы для защиты его интересов Евросоюз начал оперативно гармонизировать свои законы с нашими национальными законами, устанавливаемыми в Вестминстере, и решениями наших регуляторов и судов?", - говорится в тексте речи Фроста, считающего, что такой подход со стороны Евросоюза подорвал бы суверенитет Соединенного Королевства и легитимность британского правительства.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предложить Великобритании беспрецедентные условия доступа к единому рынку, однако подчеркнула, что для этого Лондон должен будет гарантировать соблюдение справедливых условий конкуренции, социальных, природоохранных и иных стандартов, действующих в Евросоюзе.

Торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны стартовать в начале марта, однако могут быстро застопориться из-за несовпадения позиций сторон. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов. Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, после чего начался переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Этот этап должен завершиться 31 декабря.