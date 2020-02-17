Каракас запретил рейсы TAP Portugal в Венесуэлу после попытки провезти на борту взрывчатку

ТАСС, 17 февраля. Правительство Венесуэлы приняло решение на 90 дней запретить португальской авиакомпании TAP Portugal осуществлять рейсы в страну из-за подозрений, что на борту ее самолета в республику ввезли взрывчатку. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта Венесуэлы Иполито Абреу.

"В связи с серьезными нарушениями, которые произошли на рейсе TP173, и в соответствии с национальными правилами гражданской авиации на 90 дней приостановлены полеты TAP Portugal в нашу страну", - написал он в Twitter.

По словам министра, решение было принято в качестве "превентивной меры для безопасности Венесуэлы".

На прошлой неделе председатель Конституционной ассамблеи (КА) Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо сообщил, что дядя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хуан Хосе Маркес был арестован, поскольку пытался провезти в Боливарианскую Республику взрывчатые вещества. По данным властей Венесуэлы, он прилетел в страну на самолете TAP Portugal.