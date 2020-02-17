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Глава Мюнхенской конференции попал в список скандального украинского сайта "Миротворец"

Вольфганг Ишингер подписал рекомендации по Донбассу

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подписавший рекомендации в виде 12 шагов для урегулирования ситуации на Украине и евроатлантического региона, попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

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Как свидетельствует информация на сайте, именно он подписал рекомендации для Украины по Донбассу. Ишингеру вменяется "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "манипулирование общественно значимой информацией".

План по урегулированию ситуации в Донбассе был ранее опубликован на сайте Мюнхенской конференции. В нем речь идет о "12 пунктах" урегулирования конфликта от известных международных экспертов из стран Запада, Украины и России. В них говорится о более жестком контроле Европы за исполнением Минских соглашений, а также постепенном снятии санкций с России. Ставится также вопрос о повышении прав нацменьшинств на Украине.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.

Теги
УкраинаГерманияРоссияКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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