В Алжире заявили, что стремятся к решению кризиса в Ливии в интересах народа страны

РАБАТ, 18 февраля. /ТАСС/. Алжир стремится найти решение кризиса в Ливии, которое бы служило исключительно интересам ливийского народа. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в понедельник исполняющий обязанности председателя Совета нации (верхняя палата парламента) Алжира Салах Гуджил, выступая в рамках парламентского дня по случаю очередной годовщины учреждения Союза Арабского Магриба.

"Алжир действует со всей ответственностью и стремится найти такое решение кризиса в Ливии, которое бы служило исключительно интересам ливийского народа", - отметил он, добавив, что "Алжир и Ливию связывают хорошие отношения".

Как заявил со своей стороны председатель Национального народного собрания (нижняя палата) Слиман Шенин, "Алжир действует во имя урегулирования ливийского кризиса, которое позволит сохранить суверенитет Ливии, единство его народа, исключая любую форму иностранного вмешательства во внутренние дела".

"Алжир основывает свою позицию по ситуации в Ливии на дипломатии национального освобождения, международной законности, отношениях добрососедства и братства между двумя народами, - отметил Шенин. - Иностранные вмешательства не облегчают положение дел, не помогают ливийцам выйти из тупика и идти в направлении многообещающего, инклюзивного национального строительства". Он напомнил, что "Алжир предлагает провести конференцию мира и национального примирения в Ливии".

Алжир на протяжении последних лет регулярно выступает с инициативами, нацеленными на политическое урегулирование кризиса в Ливии. Ранее алжирский президент Абдельмаджид Теббун выступил с предложением провести в Алжире раунд диалога с участием представителей всех ливийских политических сил и общин.

Ливийский кризис

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Хафтар 12 декабря 2019 года объявил о начале решающего наступления на Триполи. В свою очередь ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.