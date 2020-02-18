В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса "Бук"

ГААГА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом свидетельствует документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный в понедельник платформой для независимых журналистов Bonanza Media .

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Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, "рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

"Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media. "Эту информацию мы не видели ранее, - обратил внимание он. - И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17".

Самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.