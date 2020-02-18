CNN: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси "не может вообразить" переизбрание Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что "не может вообразить" переизбрание Дональда Трампа на второй срок на пост президента, и призвала членов Демократической партии объединиться для того, чтобы нанести ему поражение на предстоящих в ноябре выборах.

"Не могу вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран, - заявила она в интервью по завершении Мюнхенской конференции по безопасности, выдержки из которого телекомпания CNN разместила в понедельник на своем сайте. - Но если мы не будем едины, то ничего нельзя гарантировать. Как я уже не раз заявляла, у нас свое видение будущего. Все знают, что мы должны быть едины для того, чтобы он не был переизбран на второй срок".

"Мы четко сознаем, что предлагаем лучшее будущее для Америки, и мы должны нанести на выборах поражение Дональду Трампу, который не разделяет такое видение будущего, которое объединяет страну", - добавила она.

По ее словам, все претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на пост президента "вносят важный вклад в дискуссию, определяющую наше видение будущего". "Я благодарна им всем за то, что они участвуют в борьбе и выдвигают идеи", - добавила она, подчеркнув при этом, что "не сбрасывает со счета" экс-вице-президента США Джозефа Байдена, неудачно выступившего на собраниях партийных активистов в штате Айова и первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. "Впереди этапы предвыборной кампании, которые в большей степени будут отражать настроения в стране", - заявила она.

Затронув вопрос об инициированном демократами в Палате представителей импичменте Дональда Трампа, который в итоге был оправдан Сенатом Конгресса США, Пелоси выразила уверенность в том, что Трампу "уже никогда не оправдаться". "Президент смог добиться оправдания в Сенате, республиканским членам которого не хватило мужества соблюсти клятву, данную ими при вступлении в должность, но перед нами президент никогда не сможет оправдаться", - подчеркнула она.

Комментируя произошедший 4 февраля инцидент, когда она демонстративно разорвала текст выступления Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса США, Пелоси заявила, что "если бы нашла хоть одну страницу без фальсификаций, то оставила бы ее целой".