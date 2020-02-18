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Кризис на Украине

Пристайко: большой обмен пленными планируется провести до встречи в "нормандском формате"

Встреча запланирована на апрель

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Киев намерен провести очередной большой обмен пленными с республиками Донбасса до следующей встречи лидеров стран нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала ICTV.

"Мы планируем до следующей встречи [в "нормандском формате"] провести большой обмен пленными", - сказал он, напомнив, что встреча в "нормандской четверки" запланирована на апрель.

Министр добавил, что в декабре 2019 года в Париже "удалось достичь прогресса в вопросе обмена людей". "Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой", - отметил Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина ведет переговоры о возвращении 200 пленных с территорий республик Донбасса. По его словам, по этому вопросу Киев уже практически договорился.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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