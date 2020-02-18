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Парламент Парагвая принял решение о введении режима ЧС в стране из-за лихорадки денге

Эта мера позволит направлять из бюджета республики больше средств на борьбу с заболеванием

ТАСС, 18 февраля. Нижняя палата парламента Парагвая утвердила законопроект о введении режима чрезвычайной ситуации из-за распространения лихорадки денге на территории страны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Палаты депутатов парламента.

"На внеочередном заседании Палата депутатов одобрила законопроект "Об объявлении чрезвычайного санитарного положения на всей территории Республики Парагвай перед лицом эпидемии денге". Срок действия - 90 дней", - отмечается в документе. Мера позволит направлять из бюджета республики больше средств на борьбу с заболеванием. Ранее аналогичное решение приняла Палата сенаторов (верхняя палата парламента) страны.

В конце января власти столицы страны Асунсьона объявили режим чрезвычайной ситуации в городе для борьбы с распространением лихорадки денге. Мера действует в течение 90 дней и включает, в частности, фумигацию помещений.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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Парагвай
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