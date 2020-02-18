Более 2 тысяч экс-сотрудников Минюста США призвали главу этого ведомства уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. бывших сотрудников Министерства юстиции США подписали электронное письмо с призывом к действующему главе данного ведомства Уильяму Барру уйти в отставку. Об этом сообщила в понедельник американская правозащитная организация Protect Democracy.

Коллективное письмо экс-сотрудников Минюста США было размещено на прошлой неделе на сайте для публичных объявлений Medium. К воскресенью подписи под ним поставили более тысячи человек, которые ранее работали в ведомстве при администрациях президентов от республиканцев и демократов. К настоящему времени число подписей превысило 2 тыс.

В письме подчеркивается, что Барр должен уйти в отставку из-за того, что ведомство пересмотрело рекомендации относительно наказания политического консультанта Роджера Стоуна. Он в период предвыборной гонки 2016 года в США был советником Дональда Трампа. Авторы послания полагают, что Барр и Трамп помешали справедливому рассмотрению дела Стоуна и нанесли ущерб репутации Минюста США.

Стоун в течение многих лет входил в число доверенных лиц Трампа. В январе 2019 года политический консультант был задержан в штате Флорида. Подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в то время проводил расследование в связи с утверждениями о контактах приближенных Трампа с россиянами во время предвыборной гонки, обвинили Стоуна в попытке получить документы у организации WikiLeaks. Данные материалы якобы могли нанести ущерб экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, которая являлась главной соперницей Трампа на выборах.

В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию, которое проводил Конгресс США. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Президент США в Twitter подверг эту рекомендацию критике. После этого Минюст США представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения.

На фоне пересмотра рекомендаций о наказании Стоуна четыре федеральных прокурора, которые подписали первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Трамп заявил, что не просил Минюст США менять указанные рекомендации. Приговор Стоуну, как планируется, будет вынесен 20 февраля.