Власти Венесуэлы направили ноту протеста послу Франции

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы в понедельник приняли решение направить ноту протеста главе французского посольства в Каракасе Ромену Надалю, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики.

"Посол [Франции в Венесуэле Ромен] Надаль злоупотребляет привилегиями, предоставленными ему венесуэльским государством в качестве дипломатического должностного лица. Его недавние действия нарушают международные конвенции о порядках и обычаях, регулирующие мирное сосуществование между нациями", - говорится в документе МИД, текст которого приводит газета El Nacional.

Отмечается, что участие посла во встрече лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в аэропорту Каракаса является провокацией.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, Канаду и США. 11 февраля он вернулся в Боливарианскую Республику.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.