Мадуро заявил, что наемники готовят атаку на военные объекты на западе Венесуэлы

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группы наемников готовятся осуществить атаку на военные объекты в западном штате Сулия.

"В северо-западном районе границы с Колумбией есть группы дезертиров, наемников, предателей, которые готовятся атаковать венесуэльские военные подразделения в штате Сулия", - сообщил Мадуро на состоявшейся в понедельник встрече с военными. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы призвал военных сохранять бдительность.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.