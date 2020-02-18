Болтон раскритиковал политику Трампа, но надеется, что Белый дом разрешит выпуск его книги

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа в отношении ряда стран, при этом выразив надежду на то, что Белый дом в итоге снимет возражения против публикации его книги, рассказывающей в том числе о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Болтон заявил в понедельник, выступая в Университете Дьюка (штат Северная Каролина), выдержки из его выступления транслировала телекомпания CNN.

Отмечается, что видео- и аудиосъемка во время выступления экс-помощника Трампа были ограничены, журналистам приходилось записывать ключевые моменты на бумаге. Так по словам Болтона, "было совершенно очевидно, что [курс Трампа в отношении КНДР] потерпит провал". "Нет ни одного доказательства того, что власти Северной Кореи приняли стратегическое решение отказаться от стремления к обладанию ядерными вооружениями", - приводит телекомпания слова Болтона.

Также он дал ясно понять, что на посту помощника президента США по национальной безопасности выступал за еще большее ужесточение курса по отношению к Ирану вплоть до смены руководства этой страны. "Я не считаю, что мы [США] оказываем [на Тегеран] максимальное давление", - сказал Болтон.

По данным газеты The Wall Street Journal, Болтон в ходе выступления также выразил мнение о "недостаточно жесткой" политике Трампа в отношении РФ.

Подвергнется ли книга цензуре?

Бывший помощник Трампа разочаровал журналистов и публику, ждавших от него откровений, изложенных в его книге. "Я надеюсь, что ее не запретят", - заметил Болтон. Он отказался раскрыть содержание ряда конфиденциальных бесед с президентом США, выразив надежду, что "когда-нибудь они станут достоянием общественности". На просьбу прояснить его позицию в отношении военной помощи Украине и разговора Трампа с Зеленским Болтон рекомендовал прочитать конкретную главу книги, когда она увидит свет.

"Я старался написать историю. Я сделал все от меня зависящее. Посмотрим, что произойдет с цензурой", - добавил экс-помощник главы государства.

Совет национальной безопасности (СНБ) 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу из вашингтонской юридической фирмы Cooper and Kirk уведомление о том, что новая книга экс-помощника президента США по национальной безопасности содержит сведения, составляющие государственную тайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Копия данного документа была предоставлена корреспонденту ТАСС в Вашингтоне представителем Белого дома.

Откровения Болтона

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер объяснил это решение тем, что тот делал серьезные ошибки. Информационное агентство Associated Press сообщило в ноябре прошлого года о планах экс-советника главы американской администрации написать книгу и выпустить ее в свет на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. По данным АП, гонорар Болтона составит $2 млн.

Между тем, как сообщала в январе газета The New York Times, в тексте утверждается, будто Трамп в августе прошлого года говорил Болтону, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, якобы стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка 400 млн долларов со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Сын бывшего вице-президента США, являющегося демократом, входил в состав ее руководства. Кроме того, американский лидер, в соответствии с публикацией в The New York Times, просил включить в расследование деятельность Национального комитета Демократической партии.

Джозеф Байден является одним из основных соперников Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.