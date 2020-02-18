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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: правящая в Японии партия может перенести свой съезд из-за коронавируса

Накануне было принято решение также отменить в Токио массовые мероприятия по случаю 60-летия нового императора Японии Нарухито

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии рассматривает вопрос о том, чтобы из-за проблем с новым коронавирусом перенести на более позднюю дату свой съезд, который должен пройти 8 марта в Токио. Изучается также вариант с сокращением масштабов этого мероприятия, включая отмену традиционного банкета, передает информационное агентство Kyodo.

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На ежегодный съезд ЛДП под председательством ее лидера премьер-министра Синдзо Абэ собираются депутаты от правящей партии в парламенте и местных законодательных собраниях, руководство и актив региональных организаций.

Накануне было принято решение из-за распространения коронавируса отменить в Токио массовые мероприятия по случаю 60-летия нового императора Японии Нарухито, которые должны были состояться в день его рождения 23 февраля. Обычно монарх с членами семьи несколько раз появляется по этому случаю на балконе своего дворца, приветствуя собравшихся. Их число на предыдущем мероприятии такого типа превысило 80 тыс. человек.

Решено также из-за опасности распространения инфекции сократить масштабы запланированного на 1 марта традиционного Токийского марафона - самого массового в Японии. На него уже записались около 38 тыс. человек, однако участвовать в забеге теперь будут только около 300 специально приглашенных спортсменов, профессиональных марафонцев и людей с ограниченными возможностями. В то же время власти сообщили во вторник, что пока не собираются отдавать официальное указание о запрете всех массовых мероприятий, включая выпускные церемонии в школах. Принимать решения об этом предоставляется их организаторам, сообщил на пресс-конференции во вторник в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени составляет почти 520 человек. Большинство из них - пассажиры и члены команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама. Помимо этой группы новым коронавирусом поражены в Японии 65 человек, не имеющих отношения к круизному судну.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели свыше 12,5 тыс., число зараженных превысило 72,4 тыс. человек.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоНарухито (император Японии)Распространение коронавируса нового типа
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