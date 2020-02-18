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Спецслужбы Казахстана арестовали планировавших теракты на территории республики

Два человека арестованы
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© AP Photo/Vladimir Tretyakov, архив

НУР-СУЛТАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли готовящиеся теракты и арестовали двух человек, которые планировали атаки в местах массового скопления людей. Об этом сообщила пресс-служба КНБ Казахстана во вторник.

"КНБ Республики Казахстан 14 февраля 2020 года в результате оперативно-разыскных мероприятий в Алматы задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения", - говорится в сообщении. В ходе следственных действий по месту их проживания изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения

Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.

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