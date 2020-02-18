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Кризис на Украине

Глава МВД Украины заявил, что в Донбассе надо создать "переходные полицейские силы"

При этом Арсен Аваков подчеркнул, что к поддержанию порядка в регионе украинские власти не намерены допускать представителей властей ЛНР и ДНР, которых он назвал "террористами, совершавшими преступления"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае восстановления Украиной контроля на территориях Донбасса, там должны быть созданы "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны войти представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых власти Киева считают "террористами".

"Согласно минским соглашениям, и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования, незаконные органы власти, Народная милиция и прочие должны прекратить свое существование, - заявил Аваков, выступая в эфире телеканала ICTV. - Как только проходят выборы, начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные конституцией Украины, никаких других быть не может", - продолжил глава МВД Украины.

"Переходные полицейские силы", по мнению Авакова, будут контролировать правопорядок в Донбассе до тех пор, пока на территории региона не начнут работать украинские органы власти. В состав "переходных полицейских сил", по его словам, будут входить представители миротворческой миссии, украинской полиции, а также территориальных общин.

При этом Аваков подчеркнул, что к поддержанию порядка в Донбассе украинские власти не намерены допускать представителей властей ЛНР и ДНР, которых он назвал "террористами, совершавшими преступления".

При создании "переходных полицейских сил" украинские власти намерены использовать "хорватский опыт", добавил министр.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеАваков, Арсен Борисович
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