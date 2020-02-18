Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах для жителей Донбасса

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители ныне неподконтрольных территорий Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик), которые выполняли социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

"Перед тем, как пройдут выборы [на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса], перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах, - сказал он в эфире телеканала ICTV, напомнив, что подобный закон "принимался в той же послевоенной Франции".

По мнению Авакова, этот закон "очень прост". "И я думаю, этот же принцип и у нас воцарится", - считает министр. "Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, а я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков", - пояснил он.

Однако, по словам министра, "в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержение власти насильственным путем, участвовал в убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование".

Еще в 2014 году Верховная рада проголосовала за закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Однако документ до сих пор не подписан президентом Украины, что идет вразрез с одним из основных пунктов минских соглашений - проведение амнистии.