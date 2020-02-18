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СМИ: власти Турции санкционировали задержание 98 подозреваемых в связях с путчистами

По данным телеканала Haberturk, 33 из них являются действующими сотрудниками Минюста страны

ТАСС, 18 февраля. Органы прокуратуры Турции выдали ордера на задержание 98 человек, которые подозреваются в связях с "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Как сообщает телеканал Haberturk, 33 человека являются действующими сотрудниками Минюста Турции.

Рейды для задержания сотрудников министерства начались одновременно в 15 провинциях республики, в том числе в Анкаре. К настоящему времени задержаны 50 подозреваемых из 71. Ордера выданы не только на 33 штатных работников ведомства, но и на техперсонал, охранников и других лиц, которые работали с Минюстом по подрядным договорам.

Параллельно с этим прошли задержания еще в 11 провинциях по делу, которое ведут власти провинции Адана. 27 человек подозреваются в подтасовке результатов экзаменов на должности в полиции. Они задержаны и доставлены на допрос.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.

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Турция
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