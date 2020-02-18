В Афганистане заявили, что договор с талибами не приведет к выводу сил США из страны

ТАСС, 18 февраля. Соглашение между Соединенными Штатами и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) не приведет к выводу американских сил из Афганистана. С таким заявлением, как передал афганский телеканал 1TV, выступил во вторник пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седдики.

"Договор США с талибами не означает вывода американских войск [из Афганистана]", - отметил Седдики. По его словам, "американцы останутся на афганской земле как союзники".

По информации пресс-секретаря афганского президента, договор между представителями Вашингтона и "Талибан" "возможно, будет окончательно подготовлен на следующей неделе". Седдики также заметил, что конкретная дата начала действия договора [между США и "Талибан"] о сокращении уровня насилия в Афганистане будет объявлена американской стороной.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, как отметил телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием президента США Дональда Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.