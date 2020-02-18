Парламент Республики Сербской потребовал исключить иностранцев из Конституционного суда

БЕЛГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Парламент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) потребовал изменить закон о Конституционном суде и исключить из его состава иностранцев (в настоящий момент трое из девяти судей КС - иностранцы). Решение было принято на многочасовом заседании парламента в ночь на вторник, передает канал РТРС.

Парламент Республики Сербской поддержал большинством голосов (72 из 74) документ, содержащий восемь пунктов. Отмечая свою приверженность Дейтонским соглашениям, депутаты потребовали изменить закон о Конституционном суде так, чтобы исключить из его состава иностранцев, продолжить работу по определению границы с Федерацией Боснии и Герцеговины (второй энтитет БиГ), заморозить принятие решений по земельной собственности до изменения состава Конституционного суда.

Парламентарии отметили приверженность Дейтонским соглашениям и предостерегли от дальнейших искажений существующих договоренностей.

Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик призвал к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. До этого политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне после того, как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия "государственным переворотом".

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).