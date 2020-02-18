{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Республики Сербской потребовал исключить иностранцев из Конституционного суда

В Боснии и Герцеговине трое из девяти судей КС - иностранцы

БЕЛГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Парламент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) потребовал изменить закон о Конституционном суде и исключить из его состава иностранцев (в настоящий момент трое из девяти судей КС - иностранцы). Решение было принято на многочасовом заседании парламента в ночь на вторник, передает канал РТРС.

Парламент Республики Сербской поддержал большинством голосов (72 из 74) документ, содержащий восемь пунктов. Отмечая свою приверженность Дейтонским соглашениям, депутаты потребовали изменить закон о Конституционном суде так, чтобы исключить из его состава иностранцев, продолжить работу по определению границы с Федерацией Боснии и Герцеговины (второй энтитет БиГ), заморозить принятие решений по земельной собственности до изменения состава Конституционного суда.

Парламентарии отметили приверженность Дейтонским соглашениям и предостерегли от дальнейших искажений существующих договоренностей.

Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик призвал к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. До этого политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне после того, как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия "государственным переворотом".

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Теги
Босния и Герцеговина
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух человек погибли, трое получили ранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС