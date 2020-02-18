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Кризис на Украине

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух человек погибли, трое получили ранения

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

"Рано утром диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций в районе населенного пункта Голубовское, - говорится в заявлении пресс-службы ведомства. - При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибли и трое получили ранения".

Как указывается в сообщении, после этого "с целью эвакуации убитых и раненных командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР".

По данным Народной милиции ЛНР, при обстреле использовались минометы калибра 82 и 120 мм, а также артиллерийские орудия калибра 122 и 152 мм. Удары наносились в районе населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. Всего было выпущено более 50 снарядов и мин. Во время обстрелов отмечено активное применение беспилотной авиации. Подразделениями ПВО ЛНР сбит один БПЛА.

Как отмечается в сообщении Народной милиции, на территории республики зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах домов. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирных жителей уточняется.

В этой связи в ЛНР призвали наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на Киев с целью прекращения провокаций, говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

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