Депутат Бундестага Норберт Рётген будет претендовать на пост главы ХДС

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава комитета по международным делам германского парламента (Бундестага) Норберт Рётген будет претендовать на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) после ухода с этого поста Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на самого политика.

Ранее в ФРГ уже очертили круг основных кандидатов на председательство в ХДС. В него входят премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции консерваторов ФРГ Фридрих Мерц и нынешний министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Крамп-Карренбауэр на прошлой неделе заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и что уйдет с поста лидера ХДС. Ранее ее называли политической преемницей Ангелы Меркель. Именно она должна была вести партию на следующие выборы в Бундестаг.

Крамп-Карренбауэр приняла решение об отставке на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг (парламент федеральной земли) 5 февраля избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Это было сделано при помощи голосов депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в ФРГ.

ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с "Альтернативой для Германии". Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично подвергла критике ход выборов.