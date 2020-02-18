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Кризис на Украине
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Зеленский созывает заседание СНБО в связи с обострением в Донбассе

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале президента.

По словам президента, причиной созыва заседания СНБО стало обострение ситуации в Донбассе. В частности, как отмечается в заявлении, были "атакованы позиции" ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. "К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - отметил Зеленский.

Он назвал произошедшее "попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о попытке прорыва диверсионной группы Вооруженных сил Украины в районе линии соприкосновения в Донбассе. По ее сведениям, группа в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, но подорвалась на минном поле, не менее двух военнослужащих погибли и трое получили ранения.

После этого, как указывается в сообщении, "с целью эвакуации убитых и раненных командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР".

В свою очередь, штаб украинских сил в Донбассе подтвердил гибель одного военнослужащего.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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