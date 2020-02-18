Рада возобновила рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины после почти двухнедельного перерыва продолжила рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, который предусматривает снятие запрета на куплю-продажу участков сельскохозяйственного назначения. Пленарное заседание во вторник открыл спикер парламента Дмитрий Разумков.

Всего в зале зарегистрировались 322 депутата, которые приступили к рассмотрению проекта с 217-й поправки.

В первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения приняли еще в середине ноября прошлого года. Документ предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

Ко второму чтению было внесено более 4 тыс. поправок, депутаты успели рассмотреть лишь немногим более двухсот за два предыдущих дня заседаний. При таких темпах рассмотрения проекта, считает лидер президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко, депутатам понадобится от трех до пяти пленарных недель.