Иран приговорил восемь человек к тюремному заключению за шпионаж в пользу США

ТЕГЕРАН, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана приговорили восемь человек к тюремному заключению за шпионаж в пользу США. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Как сообщает агентство ISNA, Исмаили перечислил имена восьми граждан Ирана, которые получили от шести до 10 лет тюрьмы за "сотрудничество с правительством США".

Чиновник отметил, что "обвиняемые по так называемому делу об окружающей среде, по мнению судебных властей Ирана, совершили действия, угрожающие национальной безопасности". "Приговор был подтвержден апелляционным судом, и он окончательный", - добавил он.

По информации западных СМИ, обвиняемые был арестованы около двух лет назад. При этом часть из них помимо иранского имеют гражданства США и Великобритании.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов. Так, 1 октября 2019 года был вынесен смертный приговор гражданину страны за шпионаж в пользу США. Кроме того, 4 февраля 2020 года к вышей мере наказания был приговорен гражданин Ирана за шпионаж в пользу Вашингтона в области ядерной программы.

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