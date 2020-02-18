Помпео заявил, что США окажут поддержку миротворческим усилиям Эфиопии на Африканском Роге

ПРЕТОРИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут и впредь содействовать усилиям Эфиопии по поддержанию мира на Африканском Роге. Об этом заявил во вторник во время встречи с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде находящийся с визитом в Аддис-Абебе государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Мы высоко ценим миротворческие усилия Эфиопии в регионе", - цитирует Помпео эфиопская радиостанция Fana. Госсекретарь также высказался в поддержку проводимых в Эфиопии реформ и подчеркнул, что США будут поощрять капиталовложения своих инвесторов в эфиопскую экономику.

Позднее во вторник состоится встреча Помпео с главой правительства Эфиопии Абием Ахмедом.

Сохраняя историческую роль региональной державы, Эфиопия направила в 2014 году свой контингент в состав миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Миссия имеет мандат на поддержку федеративного правительства Сомали, реализацию национального плана в области безопасности и подготовку сомалийских служб безопасности. Контингент Эфиопии в АМИСОМ насчитывает сейчас 4,3 тыс. военнослужащих из общего количества в 20,6 тыс. В ответственности Эфиопии находится сектор 3 АМИСОМ, который включает прилегающие к ее границам сомалийские области Бакул и Гедо, а также Бей. На этих территориях эфиопские силы противостоят структурам исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб", влияние которых в этой части Сомали значительно.

Посещение Аддис-Абебы является последним пунктом нынешней африканской поездки Майкла Помпео. Он уже посетил Сенегал и Анголу.