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СМИ: Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве

По данным Анатолийского агентства, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Делегации России и Турции приступили во вторник ко второму раунду переговоров по ситуации в сирийском Идлибе в Москве. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, переговоры начались в 10:00 мск и проходят в закрытом для прессы режиме. Турецкую делегации возглавляет замглавы МИД Седат Онал.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

Теги
СирияТурцияРоссия
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