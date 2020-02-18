Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ГААГА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Мы не можем отвечать на вопросы, касающиеся конкретных доказательств или фактов, - отметила она. - Это будет происходить в зале судебного заседания".

Ранее платформа для независимых журналистов Bonanza Media, созданная голландским журналистом Максом ван дер Верффом и российской журналисткой Яной Ерлашовой, опубликовала ряд документов, касающихся расследования крушения Boeing. Один из этих документов свидетельствует о том, что, по данным голландской стороны, трагедия произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Другие документы говорят о том, что во время авиакатастрофы в небе были замечены украинские истребители.