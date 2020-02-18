{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала документ, согласно которому в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса "Бук"

ГААГА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Мы не можем отвечать на вопросы, касающиеся конкретных доказательств или фактов, - отметила она. - Это будет происходить в зале судебного заседания".

Ранее платформа для независимых журналистов Bonanza Media, созданная голландским журналистом Максом ван дер Верффом и российской журналисткой Яной Ерлашовой, опубликовала ряд документов, касающихся расследования крушения Boeing. Один из этих документов свидетельствует о том, что, по данным голландской стороны, трагедия произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Другие документы говорят о том, что во время авиакатастрофы в небе были замечены украинские истребители.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что США окажут поддержку миротворческим усилиям Эфиопии на Африканском Роге
Госсекретарь США также высказался в поддержку проводимых в Эфиопии реформ и подчеркнул, что Вашингтон будет поощрять капиталовложения своих инвесторов в эфиопскую экономику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС